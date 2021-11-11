المغرب يترأس منتدى التعاون المالي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية

هبة بريس

تم إسناد رئاسة الدورة المقبلة ل”منتدى التعاون المالي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية” ، للمغرب، ممثلا بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنه تقرر خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعاون المالي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية المنعقد بموناكو من 3 إلى 5 نونبر ، بالإجماع، أن تعهد رئاسة المنتدى للملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك اعتبارا لمساهمتها الفعالة في أشغال هذا المنتدى وللدور الطلائعي الذي تلعبه المملكة على الصعيد الدولي في مجال كافحة الجريمة المالية المنظمة.

وأوضح البلاغ أن ممثلين عن الهيئة شاركوا في هذا المنتدى المنظم من طرف هيئة المعلومات والمراقبة على القنوات المالية (وحدة المعلومات المالية لإمارة موناكو) التي تتولى رئاسة هذا المنتدى.

وأفاد المصدر ذاته، أنه تم على هامش المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم من طرف جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ونظيره ميشيل هونو مدير وحدة المعلومات المالية لموناكو، ترمي إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات،

وقد تميز هذا المنتدى الذي ترأس جلسته الافتتاحية صاحب السمو أمير موناكو ألبير الثاني، بمشاركة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء الاوروبيين.كما شكل مناسبة لمناقشة العديد من المواضيع الآنية وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والتعاون القضائي الدولي والاتجاهات الكبرى للجريمة المالية وكذلك التحديات التي تطرحها الأصول الافتراضية.

وشارك في هذا اللقاء مسؤولو وحدات المعلومات المالية الأوروبية الفرنكوفونية ب (فرنسا، سويسرا، بلجيكا،لوكسونبورغ)، ووحدات المعلومات المالية الإفريقية (تونس ووحدات من إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى)، وكذا ممثلين عن وحدات المعلومات المالية لأمريكا الشمالية (كندا الولايات المتحدة الأمريكية)، بالإضافة الى ممثلي مجموعة إغمونت ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

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