ساكنة بالمانيا تطالب بتصريح رفع الأذان بمسجدهم

هبة بريس _ وكالات

تقدمت إدارة حي مولهايم في ولاية كولونيا الألمانية بطلب للسلطات للسماح بدعوة مؤذنين لرفع الأذان في مسجد الحي.

وذكرت صحيفة “بيلدا” الألمانية، أن “الطلب قدم من إدارة الحي الأكثر كثافة سكانية وتنوعا عرقيا في كولونيا، وأن الطلب قيد الدراسة”.

وأشارت: “إلى أنه في الوقت ذاته، لم يتضح بعد المدة التي سيستغرقها الإجراء في حالة اتخاذ قرار إيجابي”.

بدورها، قالت عمدة مدينة كولونيا هنريتا ريكير: “يجب على مجتمع المسجد اختيار جهة اتصال للإجابة على الأسئلة ومعالجة شكاوى السكان، كما ينبغي النظر إلى هذا المشروع على أنه تعبير عن التنوع والتعايش السلمي”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “دير تاغشبيغل”، أنه “كجزء من مشروع تجريبي، يمكن للمؤذنين في كولونيا رفع الأذان وهذا ينطبق على جميع مساجد المدينة البالغ عددها 45 مسجدا”.

وأصبحت كولونيا أول مدينة رئيسية في ألمانيا تسمح بالأذان، إذ سيدعو مؤذنو كولونيا للصلاة كل يوم جمعة ولمدة خمس دقائق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0