ساكنة بالمانيا تطالب بتصريح رفع الأذان بمسجدهم
تقدمت إدارة حي مولهايم في ولاية كولونيا الألمانية بطلب للسلطات للسماح بدعوة مؤذنين لرفع الأذان في مسجد الحي.
وذكرت صحيفة “بيلدا” الألمانية، أن “الطلب قدم من إدارة الحي الأكثر كثافة سكانية وتنوعا عرقيا في كولونيا، وأن الطلب قيد الدراسة”.
وأشارت: “إلى أنه في الوقت ذاته، لم يتضح بعد المدة التي سيستغرقها الإجراء في حالة اتخاذ قرار إيجابي”.
بدورها، قالت عمدة مدينة كولونيا هنريتا ريكير: “يجب على مجتمع المسجد اختيار جهة اتصال للإجابة على الأسئلة ومعالجة شكاوى السكان، كما ينبغي النظر إلى هذا المشروع على أنه تعبير عن التنوع والتعايش السلمي”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “دير تاغشبيغل”، أنه “كجزء من مشروع تجريبي، يمكن للمؤذنين في كولونيا رفع الأذان وهذا ينطبق على جميع مساجد المدينة البالغ عددها 45 مسجدا”.
وأصبحت كولونيا أول مدينة رئيسية في ألمانيا تسمح بالأذان، إذ سيدعو مؤذنو كولونيا للصلاة كل يوم جمعة ولمدة خمس دقائق.
14 تعليقات
يجب على الأمة الإسلامية أن تراعي لهذا . لأننا أمة إسلامية واجب الاذان .في كل المساجد بصفة عامة.
أظن أن رفع الاذان لايشكل اي مشكل.بالعكس انه يخلف التعايش السلمي بين البلدين.
يجب على الدولة الإسلامية أن تغرس هذآ في أنحاء العالم لأنها قيم تدعوا الى الحياة والى التسامح وتربطنا علاقة طيبة بين البلدين.
على ماظن أنه واجب الاذان بصوت خافت من اجل صحة المرضى.
الاذان يربط علاقة طيبة وقوية بين البلدين ويغرس في قلوب المسلمين والمسلمات روح التسامح.
يجب على الحكومة الألمانية أن توافق على التصريح برفع الاذان لأنه ببساطة لايشكل اي شيء ..
يجب عليها بالسماح لرفع الاذان في جميع أنحاء المدن الألمانية حتى تربط بينهم التواصل والتعايش السلمي بينهما وتحقيق العدالة الإسلامية.
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الاذان بالعكس يريح القلب ويدخل الطمئنينة على نفوس الناس جميعا صدق الله تعالى في قوله(ألا بذكر الله تطمئن القلوب).
الاذان يربط صلة التواصل بين الأفراد .وبه يجتمعون لتأسيس السلم والصلح والتأخي بينهم . بالاذان تقام الصلاة.
نحن كمسلمين يجب الإتحاد بيننا لرفع الاذان في جميع أنحاء العالم .لأنه يدعو إلى الدعوة الإسلامية ونشرها.
أنا لا أعتقد أن الاذان يسبب قلق سكان بهذه المدينة بالعكس يريح بالك …..
بالاذان تقام الصلاة وبه يجتمعون الناس لتأدية فريضة الصلاة.
الحمدلله انها ستقام صلاة الجمعة بهذه المدينة . هذآ من فضل ربي اللهم انشر الإسلام واحفظ الأمة الإسلامية أينما كانت.
وماذا عن البلدان الإسلامية التي يرفع فيها الأذان، هل تحترم حرمات المسلمين، هل يعالج المرضي، هل يوفر العيش الكريم للمواطن، هل الناس سواسي أمام القانون، ماذا عن جودة التعليم……
لا حول و لا قوة بالله، نهتم بالأذان في ألمانيا و لا تهمنا و ضعية الإنسان الذي كرمه المولي عز و جل.