بعد ” أقلية ” أيت الطالب ..وهبي يشكك في احتجاجات ” جواز التلقيح “
اختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الحديث عن احتحاجات ” جواز التلقيح ” بمنطق ” الترافع ” بعدما شكك في نوايا الالاف من المغاربة الذين يرفضون ” جواز التلقيح ”
وقال وهبي متحدثا خلال استضافته في برنامج حديث مع الصحافة في القناة الثانية ” إن القرارات الأخيرة للحكومة بإلغاء حظر التنقل الليلي، والسماح بالتنقل بين المدن دون وثائق، جاءت وبناءً على تحسن الأوضاع الوبائية، نافيا أية صلة لها بالاحتجاجات الأخيرة.
وشكك وهبي في أهداف وراء الاحتجاجات، التي خرجت بعدد من المدن، أخيرا، قائلا: “هل هي مظاهرات ضد جواز التلقيح فعلا أم شيء آخر”؟
ومن المتوقع ان يثير تصريح وهبي المفعم ب ” التشكيك ” غضب الالاف من المغاربة الذين يخرجون للتنديد بعدم قانونية ” جواز التلقيح ” علما ان الاخير وزير عدل يفترض ان يتفهم الجميع دون تغليب كفة على اخرى .
13 تعليقات
كلكم بحال بحال ، ايه سبحان مبدل الأحوال . اذا الشعب تكلم تخونونه و إذا سكت تدوسونه . لأنكم لم تألفوا الكلام و النقاش ألفتم فقط السمع و الطاعة ، لكن زمن السكوت .انتهى .
وزير العدل وهبي هذا لايختلف عن باقي المنافقين والكذابين الذين سيقوه ودخلوا الحكومة المغربية الفاسدة لأجل الإنتقام من المغاربة والنهب والسرقة للمال العام وإستولاء على الأراضي وبيعها مرة أخرى كتجمعات سكنية بالملايين الدارهم بدون حسيب ورقيب هذا هو نظام الدولة المغربية الفاسد.
عندما يصلون الى السلطة يسقطون الاقنعة و تظهر حقيقتهم .
الاحتجاجات اظهرت أن وعي الشعب المغربي كبير جدا وانه يفهم حقيقة الاحزاب و الطبقة السياسية ، لذلك تجاوزها وأوصل رسائله مباشرة لملك البلاد .
لاداعي لهذا الجواز التلقيح المفروض علينا لأننا تدهورنا مافيه.الكفاية اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
المشكل الغويص هو ان جواز التلقيح المفروض علينا لاينص عليه أي فصل قانوني يدل على ذالك.
يقال أنه غير معترف به إلا لم يكن الشخص ملقح بالجرعة التالثة..
نحن ضد جواز التلقيح المفروض علينا لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا التافهة التي لامحل لها من الإعراب هههههههههههه.
بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الجديدة في رفع إلغاء الحظر التنفل الليلي . الآن تريدون مقابل ذالك هو فرضكم علنا جواز التلقيح .إنها تفاهة منكم.
الشعب المغربي يريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من السابق وأنتم تريدون الرجوع الى الوراء.هذا ماجعلنا لا نتقدم…….
هذه احتجاجات ضد جواز التلقيح , غلاء المعيشة والا كان فراسك شي ؟
بالفعل انها احتجاجات لها اهداف اخرى والكل يعرف هذا ولاحظنا ان جيران السوء هم ايضا حاولوا استغلال هذه الاحتجاجات التي تعتبر عبتية. لان لا احد ملزم بالتلقيح ومن يرفضه عليه بالابتعاد عن الاخرين تجنبا للضرر وكفى.
على السيد وهبي كوزير العدل ان يقول لشعب من اين استمد سي ايت الطالب شرعيته كوزير في الحكومة علما ان الشرعية من الشعب عبر صنادق الاقتراع والسي ايت الطالب لم يكن منتمي لاي حزب من احزاب المشكلة للحكومة قبل الانتخابات ولم يكن مرشحا كمستقل ولا متحزب واليوم خرج الشعب رافضا قراراته المشؤومة وتردي الاوضاع في المستشفيات وفشل المنظومة الصحية التي كان وصيا عليها في الحكومة السابقة.
اتقو الله ق وطنكم و لا تخربوا بيوتكم بايديكم و حافظوا على تماسك شعبكم و لا تتركوا منافذ للمتربصين ،
اما جواز اللقاح لا يشكل مشكلا عويصا خصوصا وان الاغلبية تلقت اللقاح و هذه الاحتجاجات المكثفة لا داعي لها