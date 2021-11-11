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عبداللطيف وهبي

بعد ” أقلية ” أيت الطالب ..وهبي يشكك في احتجاجات ” جواز التلقيح “

2021-11-11 / 12:00 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

اختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الحديث عن احتحاجات ” جواز التلقيح ” بمنطق ” الترافع ” بعدما شكك في نوايا الالاف من المغاربة الذين يرفضون ” جواز التلقيح ”

وقال وهبي متحدثا خلال استضافته في برنامج حديث مع الصحافة في القناة الثانية ” إن القرارات الأخيرة للحكومة بإلغاء حظر التنقل الليلي، والسماح بالتنقل بين المدن دون وثائق، جاءت وبناءً على تحسن الأوضاع الوبائية، نافيا أية صلة لها بالاحتجاجات الأخيرة.

وشكك وهبي في أهداف وراء الاحتجاجات، التي خرجت بعدد من المدن، أخيرا، قائلا: “هل هي مظاهرات ضد جواز التلقيح فعلا أم شيء آخر”؟

ومن المتوقع ان يثير تصريح وهبي المفعم ب ” التشكيك ” غضب الالاف من المغاربة الذين يخرجون للتنديد بعدم قانونية ” جواز التلقيح ” علما ان الاخير وزير عدل يفترض ان يتفهم الجميع دون تغليب كفة على اخرى .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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