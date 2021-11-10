وهبي : سأرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف

هبة بريس _ الرباط

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه سيرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف في السجون، وسيرفعه إلى الملك.

وهبي الذي كان يتحدث في برنامج “حديث الصحافة” اليوم الأربعاء، على “القناة الثانية”، شدد على أن “للملك القرار الأخير في هده القضية التي استنفذت جميع مراحل التقاضي”.

ويرى ق وزير العدل ان “هذا الملف يجب طيه نهائيا، وقد حان الوقت لفعل ذلك”، مشددا على أن هذه “هي قناعته”

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