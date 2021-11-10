وهبي : سأرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف
هبة بريس _ الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه سيرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف في السجون، وسيرفعه إلى الملك.
وهبي الذي كان يتحدث في برنامج “حديث الصحافة” اليوم الأربعاء، على “القناة الثانية”، شدد على أن “للملك القرار الأخير في هده القضية التي استنفذت جميع مراحل التقاضي”.
ويرى ق وزير العدل ان “هذا الملف يجب طيه نهائيا، وقد حان الوقت لفعل ذلك”، مشددا على أن هذه “هي قناعته”
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2 تعليقات
متنسناش معاك ا سسسي وهبي تقول لجلالة الملك راه دوك الناس اللي كانو رؤساء مكاتب التصويت و النواب ديالهم اللي قلتو عليهم سهرو حتال 6 ديال صباح راه مزال مخلصناهمش. قوليه راحنا قضينا بيهم الغراض ا خلينا بباهم كي الكلاب.متنساش
ليس من حقك هذا التدخل ولا الدفاع عن خونة كانوا يستهدفون الانفصال والفوضى والتفرقة في المغرب.عليك أن تلتزم بما هو في اختصاصتك فقط لأن العدالة قالت كلمتها في حقهم من قبل.فلا تستحمر المغاربة فهم اذكى منك ومن يدور في فلكك.فما تدخلك في هذه القضية الا الركوب عليها الا لغرض في نفسك .ولكي تظهر مظهر المنقذ على حساب المصلحة العليا للبلاد التي تضربها انت عرض الحائط. بمقولة المثل الذي يقول خالف تعرف.كن تحشم شي شويا على عرضك.!!!؟؟؟