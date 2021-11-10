يوتيوب يقرر إزالة عداد عدم الإعجاب على الفيديوهات

2021-11-10 / 11:00 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

أعلنت منصة يوتيوب أنها ستزيل عداد “عدم الإعجاب” في خطوة لحماية المحتوى من “هجمات الكراهية”، وفقا لما جاء في بيان صحفي للشركة.

وترى يوتيوب أن هذا القرار سيحمي صناع المحتوى من “المضايقات” خاصة عندما تتعاون مجموعة ما لزيادة عدد “عدم الإعجاب” بمقطع معين.

وتقول يوتيوب إنها ستزيل العداد الذي يظهر نتيجة “عدم الإعجاب” بمقاطع الفيديو، ولكنها ستبقي على زر “عدم الإعجاب” بحيث ستبقى هذه الأرقام متاحة لصناع المحتوى ضمن تحليلات أرقام المقاطع المصورة.

ويأتي هذا التغيير بعد تجربة أجرتها منصة يوتيوب خلال العام الحالي، والتي كان هدفها تحديد ما إذا كانت مثل هذه التغييرات ستقلل من مضايقة صناع المحتوى وهجمات الكراهية.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل هذه التجربة، إلا أن التجربة درست تأثيرات زر “عدم الإعجاب” على المستخدمين وصناع المحتوى.

وأشارت يوتيوب إلى أن عداد “عدم الإعجاب” يمكن أن يؤثر على “صناع المحتوى” ويحفز الحملات على استهداف مقاطع معينة، والتي قد تكون مضللة في بعض الأحيان.

ويؤثر عداد “عدم الإعجاب” بشكل أكبر على من لديهم قنوات يوتيوب لا تزال صغيرة بهجمات “عدم الإعجاب” أكثر ممن لديهم قنوات يوتيوب لديها عدد كبير من المشتركين.

وكانت منصات وشبكات اجتماعية قد سعت لتقليل المشاعر والمؤشرات السلبية التي يمكن أن تؤثر على صناع المحتوى والمستخدم على حد سواء، وهو ما كانت قد أجرته إنستغرام في مرحلة سابقة

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد ” أقلية ” أيت الطالب ..وهبي يشكك في احتجاجات ” جواز التلقيح “

بعد ” أقلية ” أيت الطالب ..وهبي يشكك في…

2021-11-11 / 12:00 صباحًا
Photo of وهبي : سأرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف

وهبي : سأرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى…

2021-11-10 / 11:47 مساءً
Photo of علماء يفسرون سبب “النتائج السلبية” لكورونا رغم العدوى

علماء يفسرون سبب “النتائج السلبية” لكورونا رغم العدوى

2021-11-10 / 11:16 مساءً
Photo of الملك يهنئ أودري أزولاي بعد إعادة انتخابها مديرة عامة لمنظمة اليونيسكو

الملك يهنئ أودري أزولاي بعد إعادة انتخابها مديرة عامة…

2021-11-10 / 10:47 مساءً
Photo of البيان المشترك المغربي-الإيطالي.. درس في الدبلوماسية

البيان المشترك المغربي-الإيطالي.. درس في الدبلوماسية

2021-11-10 / 10:25 مساءً
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يطالب رئيس جماعة بإرجاع أموال عمومية

المجلس الأعلى للحسابات يطالب رئيس جماعة بإرجاع أموال عمومية

2021-11-10 / 10:01 مساءً
Photo of عمدة فاس البقالي : هل مجلسه يخطط لبيع فاس للاجانب ؟

عمدة فاس البقالي : هل مجلسه يخطط لبيع فاس…

2021-11-10 / 9:17 مساءً
Photo of ائتلاف يؤكد ضرورة إقرار آليات أكثر نجاعة لتحقيق المناصفة بين النساء والرجال

ائتلاف يؤكد ضرورة إقرار آليات أكثر نجاعة لتحقيق المناصفة…

2021-11-10 / 8:57 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

2021-11-10 / 6:16 مساءً
Photo of أزيد من مليون ونصف ألف شخص يتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون ونصف ألف شخص يتلقون الجرعة الثالثة…

2021-11-10 / 5:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق