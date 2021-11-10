الملك يهنئ أودري أزولاي بعد إعادة انتخابها مديرة عامة لمنظمة اليونيسكو
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أودري أزولاي ، وذلك بمناسبة إعادة انتخابها، بأغلبية ساحقة، مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه ومتمنياته لأزولاي بالنجاح في مهمتها السامية.
ومما جاء في برقية الملك “إن هذه الثقة المتجددة هي تثمين للجهود التي تبذلونها من أجل تعزيز مهمة المنظمة لإرساء السلم والتضامن والتفاهم بين الشعوب والثقافات”.
وأكد الملك أن المملكة المغربية، انطلاقا من دفاعها القوي عن التعددية، تدعم الالتزامات الطموحة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، لصالح الرهان الحاسم وذي الأولوية والذي تمثله التربية، وتقف إلى جانب المنظمة في المبادرات المتعلقة بالحفاظ على التراث والتنمية المستدامة.
10 تعليقات
إنها سيدة ذو كفاءات علمية ممتازة جدا فتحياتي وتقدير واجلال لها.
نفتخر بها ونقدرها وهي سيدة في المستوى المطلوب وبالتوفيق لها في مسيرتها السياسية…
إنها بالفعل سيدة لها مكانة مرموقة في المجتمع المغربي والعالمي ولكن كل ما اقلقني منها هي جنسيتها رغم أنها مغربية أبا عن جد.
إننا نفتخر بها فهي سيدة لها مكانة ممتازة جدا فتحياتي لها.
نحن كمغاربة نفتح بشهادتها .نتمنى لها الازدهأر.يارر.
البرقية السامية لها دلائل ومحتويات ممتازة جدا.. وهذا يشرفنا كمغاربة
الله يهديها الى الرجوعة الى اصليها الطبيعي (الجنسية المغربية.
نصر الله صاحب الجلالة محمد السادس نصره سباقا للخير.
نحن جد فخور بهذه البرقية السامية الموجه لها.والملك سباقا للخير …
بالتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله تعالى لها .سيدة رفعت راسنا ورفعت الراية…