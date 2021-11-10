الملك يهنئ أودري أزولاي بعد إعادة انتخابها مديرة عامة لمنظمة اليونيسكو

2021-11-10 / 10:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أودري أزولاي ، وذلك بمناسبة إعادة انتخابها، بأغلبية ساحقة، مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه ومتمنياته لأزولاي بالنجاح في مهمتها السامية.

ومما جاء في برقية الملك “إن هذه الثقة المتجددة هي تثمين للجهود التي تبذلونها من أجل تعزيز مهمة المنظمة لإرساء السلم والتضامن والتفاهم بين الشعوب والثقافات”.

وأكد الملك أن المملكة المغربية، انطلاقا من دفاعها القوي عن التعددية، تدعم الالتزامات الطموحة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، لصالح الرهان الحاسم وذي الأولوية والذي تمثله التربية، وتقف إلى جانب المنظمة في المبادرات المتعلقة بالحفاظ على التراث والتنمية المستدامة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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