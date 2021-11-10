عمدة فاس البقالي : هل مجلسه يخطط لبيع فاس للاجانب ؟

هبة بريس- فاس

يبدو ان الوعود الوردية التي بشر بها المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني الاحرار بمدينة فاس بدأت تتبخر بشكل تدريجي؛ وأن الاحتجاجات التي كان ينظمها بشكل متواصل ضد المجلس السابق الذي كان يترأسه إدريس الأزمي لم تكن سوى احتجاجات من أجل أن يحل محله ويسحب الكرسي من تحت اقدامه..

بدليل أن جزء كبير من الاحتجاجات التي كانت تقام ضد المجلس السابق لجماعة فاس ورئيسه إدريس الأزمي كان يتم تدبيرها من طرف ذات المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني الاحرار تحت ذرائع تبين لنا بجلاء اليوم أنها كانت ذرائع واهية ؛ نذكر منها الاحتجاجات التي كانت تقام ضد صفقة فاس باركينغ واتهام العمدة السابق ببيع مدينة فاس وغيرها من الاتهامات التضليلية.

محتجو الأمس هم حكام فاس اليوم ؛ ومناهضو صفقة فاس باركينغ في عهد الأزمي ؛ هم أنفسهم اليوم يحاولون تمريرها بطريقة يلفها الكثير من الغموض والشبهات وتطرح أمامها أكثر من علامة استفهام ؛ بل اكثر من ذلك ؛ فإن المجلس الحالي يحاول تمريرها بشروط اقسى من تلك التي كانت في عهد الأزمي.

والأخطر من ذلك ؛ أن شريحة كبيرة من سكان مدينة فاس يعتبرون أن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار هو العمدة الحقيقي لمدينة فاس ؛ وأنه يحاول تمرير من خلال العمدة عبد السلام البقالي قرارات على المقاس لا تخدم سكان مدينة فاس في شيء ولا مستقبل المدينة .. فمثلا الطريقة التي يتم تعاطي المجلس الحضري لمدينة فاس بها مع ملف النقل الحضري بواسطة الحافلات ؛ يشوبها الكثير من الغموض ؛ إذ أن مصادر هبة بريس تشير أن أنصار المنسق الإقليمي للاحرار بفاس لهم يد في افتعال أزمات على مستوى النقل الحضري وتسويق مجموعة من المعلومات بطريقة تدليسية وتضليلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتمهيد الطريق أمام عمدة فاس لضرب سمعة الشركة واستهدافها وتهييج الرأي العام ضدها ..

المصادر ذاتها تشير الى أن عمدة فاس ومن يقف خلفه يخططون لاستهداف شركة سيتي باص فاس حتى يتسنى لهم استقدام شركة أجنبية تنتمي لبلد يعادي المغرب في وحدته الترابية وسيادته الوطنية؛ ما يعني أنهم يخططون لبيع مدينة فاس للغرباء والاجانب …ولفتت ذات المصادر إلى أن تهريب العملة الصعبة تتم غالبا عبر الشركات الأجنبية بطريقة أو أخرى. ..

مصادر من داخل مجلس مدينة فاس أكدت ورود هذه المعلومات الى أوساط العديد من موظفي جماعة فاس ؛ والتي تفيد أن العمدة الجديدة لمدينة فاس أبان في ظرف وجيز بأن جهة ما تتحكم في توجيهه وأنه يتصرف بطريقة ارتجالية وعشوائية بعيدا عن الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

فإذا كان المجلس الجماعي لفاس يعتبر هو السلطة المفوضة لقطاع النقل الحضري بفاس؛ فإنه نسي أو تناسى أن عقدة التدبير المفوض يحكمها دفتر تحملات ؛؛ وكل طرف من الأطراف المتعاقدة له حقوق وعليه واجبات ؛ ولكن يبدو ان عبد السلام البقالي ليست له الجرأة لإبلاغ الرأي العام الفاسي بواجباته حيال قطاع النقل الحضري؛ وأن تدويناته على حائطه الفايسبوكي ذات الصلة بملف النقل الحضري مردودة عليه ويكتنفها الغموض في محاولة منه لاستهداف شركة مغربية مواطنة في أفق تعويضها بشركة اسبانية التي تنتمي لبلد قتل الآلاف من المغاربة بالأسلحة السامة في مناطق الشمال في الوقت الذي لايزال الى حدود الآن يعادي بلدنا في وحدته الترابية وسيادته الوطنية من خلال دعمه لجبهة البوليزاريو واحتضان قادتها .

سؤال يطرحه كل الفاسيين والفاسيات : إلى أين يتجه قطار مدينة فاس ؛ خصوصا وأن عمدة فاس الجديد ينخرط في إذكاء الاحتقان الاجتماعي وتضليل المواطنين نذكر منها على سبيل المثال أن أنصار هذا العمدة يسوقون أن اصلاح طريق وسلام الرابط بين سيدي ابراهيم وباب الفتوح ؛ من إنجازات مجلسه الموقر ؛ في حين أن الطريق تم انجازه في عهد المجلس السابق.

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