فيسبوك يسحب السياسة والصحة والدين من معايير التوجيه الإعلاني

هبة بريس _ متابعة

أعلن تطبيق فيسبوك عزمه على التوقف قريبا عن حملات التوجيه الإعلاني لمستخدميه وخدمة إنستغرام التابعة للشركة الأم المستندة إلى اهتماماتهم في بعض المواضيع الحساسة، مثل النوع الجنسي أو الانتماء السياسي؛ ويعد ذلك تغييرا بالغ الأهمية للمجموعة العملاقة في مجال الإعلانات الإلكترونية.

وقال غراهام ماد نائب رئيس فيسبوك لشؤون الإعلانات “نريد الاستجابة بصورة أفضل للتوقعات المتغيرة لدى الأشخاص بشأن أساليب المعلنين”.

وتعصف أزمة كبرى بالشبكة الاجتماعية الرائدة التي غيّرت أخيرا اسم شركتها الأم إلى “ميتا”، بسبب تسريبات موظفة سابقة في فيسبوك تتهمها بأنها تعطي أولوية لأرباحها على حساب سلامة مستخدميها.

وحققت الشبكة إيرادات بلغت 84 مليار دولار سنة 2020، وذلك بفضل العائدات الإعلانية تحديدا

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