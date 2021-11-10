قناة «العيون» .. في عمق حدث المسيرة الخضراء ذكرى ميلاد هذا المولود الإعلامي

حفيظ السملالي

بنفس منسوب الاحترافية التي اعتادت عليها قناة «العيون» .. نساء ورجال القناة في عمق الحدث بمناسبة المسيرة الخضراء ذكرى ميلاد القناة، وتجلى هذا من خلال منطق قانون القرب في تقديم الأخبار الذي يهم الأقاليم الجنوبية للبلاد، قدمت قناة العيون لمشاهديها تفاصيل دقيقة بزوايا مختلفة وبكثير من المهنية وفي تغطية خاصة لحدث بارز من الأحداث الوطنية: الذكرى السادسة والأربعين بلمسيرة الخضراء.

وكانت القناة حاضرة في العديد من فضاءات الأقاليم الجنوبية أثناء بث الخطاب الملكي بالمناسبة، الذي تابعةه شخصيات هامة، من الداخلة إلى كلميم والعيون ثم بوجدور والسمارة وطرفاية … قبل أن تقدم قناة « العيون » ربورطاجات تحتوي على كثير من المعطيات الآنية المرتبطة بإعطاء الانطلاقة الرسمية للعديد من المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء بحضور والي الجهة ورئيس الجهة وشخصيات بارزة من المنتخبين وفاعلين مدنيين في المنطقة وفي مجالات مختلفة، وقدمت القناة المؤهلات المتوفرة والمشاريع المستقبلية تحت المجهر الدقيق بالمعطيات الرقمية والآفاق الواعدة، قبل أن تعطي الكلمة لآراء أخرى مثل التي قدمها مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون والذي أكد في تصريحه للقناة تدشين مركز تكوين الرياضة على مساحة عشرة هكتارات : « والحمد لله أيضا أننا نتواجد في المكتبة بالعيون التي سيتم تجهيزها من قبل الوزارة المعنية ».

ومن المسؤولين إلى الفاعلين المدنيين، أعطت القناة صورة دقيقة على الإمكانيات التي تتوفر عليها الجهة دائما من خلال التصريح الذي أدلى به محمد رضا الخطيب المهندس المعماري، والذي أكد أن الجهة تعد إحدى الجهات الهامة في جهات المملكة.

ومن الفضاءات المتعددة لأقاليم الصحراء المغربية، والتي تابع من خلالها المغاربة والشخصيات السياسية والعسكرية والمدنية الخطاب الملكي، إلى تصريحات المسؤولين الكبار بالجهات والأقاليم، إلى الزيارة التي قام بها محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ضمن وفد رسمي لافتتاح مهرجان الطفولة للمسيرة والتي ستعرف مشاركة كبيرة للشباب، وزيارة ورش بناء مقر المندوبية الجهوية لقطاع الشاب بجهة العيون الساقية الحمراء، مثلما زار أشغال بناء مركز الجنوب للإعلام والاتصال، باختصار، من العيون إلى طرفاية وبوجدور والداخلة … وغيرها من الأقاليم الجنوبية للملكة، كانت قناة « العيون » حاضرة في عمق حدث وطني بارز.

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