عمال المقاهي والمطاعم يشتكون من توقيفات وغرامات حظر التنقل
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الإغلاق ..المقاهي و المطاعم الى الثانية صباحا والملاهي الى وقت لاحق

2021-11-10 / 8:36 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ، أن جل المصالح الولائية بمختلف جهات المملكة ، قد تلقت تعليمات جديدة، بخصوص توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها من المحلات ذات الصلة.

ويأتي ذلك على ضوء البلاغ الجديد القاضي بإلغاء تدابير حظر التجول الليلي، وبالتالي إلغاء العمل بتحديد توقيت الاغلاق في الحادية عشرة، وبموجب التعليمات الجديدة، باشرت السلطات إخبار ارباب المقاهي والمطاعم بتوقيت الاغلاق الجديد الذي حدد في الثانية صباحا.

ووفق المصادر ذاتها، فإن العمل بعد الحادية عشرة الذي كان مفروضا قبل القرار الجديد، يستثني الملاهي الليلية التي لن يكون بإمكانها العمل على غرار المقاهي والمطاعم، في انتظار قرار جديد بشأنها

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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