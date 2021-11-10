هيئة حقوقية تستنكر الزيادات في الأسعار ومصادرة حق التظاهر ضد ”جواز التلقيح“

2021-11-10 / 8:29 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

ندد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان ب”الزيادات المتتالية في الأسعار التي تزيد في تعميق معاناة المواطنات والمواطنين بسبب ضعف قدرتهم الشرائية مما يعتبر ضربا لحقهم في العيش الكريم وانتهاكا لالتزامات المغرب الدولية في مجال اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “ على حد تعبير البلاغ.

كما تشبت ذات المكتب، خلال اجتماعه الدوري الواحد و العشرين، المنعقد عن بعد يوم الثلاثاء 2 نونبر 2021 والَذي تزامن مع ذكرى يوم المختطف الذي تخلده الحركة الحقوقية المغربية في 29 أكتوبر من كل سنة، بالحق في التنظيم ورفضه لللامبالاة ولكل أساليب المماطلة والتسويف وتأكيده على القناعة المحسومة داخل الهيئة المغربية لحقوق الانسان دفاعا وحماية وممارسة ميدانية عن الكونية والشمولية .

كما استنكر ما اعتبره استمرار الدولة في التضييق على الحق في التظاهر السلمي وفرض قرار إجبارية جواز التلقيح لدرجة الاعتداء واعتقال المحتجين ضده والتعسف في تطبيقه بشكل أدى إلى تطاول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال منع البرلمانية نبيلة منيب من حضور جلسات البرلمان بدعوى عدم ادلائها بجواز التلقيح .

كما سجل تضامنه، مع الجمعيات الفلسطينية الستة وتنديده بالقرار الصهيوني القاضي بتصنيف هذه الجمعيات المشهود لها بالمصداقية والعمل الجاد ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وذلك بغرض الانتقام منها نظرا لأدوارها في رصد وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة من طرف أجهزة الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني . على حد تعبير البلاغ.

ويأتي هذا الاجتماع حسب البلاغ، في ”ظل استمرار تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تم استغلالها من طرف السلطات للمزيد من التضييق على الحريات عبر مصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي واستمرار الاعتقال التعسفي إضافة لضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تجلت في الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وكذا ضرب المقتضيات الدستورية عبر فرض ما سمي بجواز التلقيح الذي قيد حرية المواطنات والمواطنين في التنقل والولوج للخدمات والفضاءات العمومية“ .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الإغلاق ..المقاهي و المطاعم الى الثانية صباحا والملاهي الى وقت لاحق

الإغلاق ..المقاهي و المطاعم الى الثانية صباحا والملاهي الى…

2021-11-10 / 8:36 مساءً
Photo of تضاد ..الحكومة تخفف من التدابير الأحترازية وايت الطالب يحذر من انتكاسة وبائية جديدة !!!

تضاد ..الحكومة تخفف من التدابير الأحترازية وايت الطالب يحذر…

2021-11-10 / 8:24 مساءً
Photo of التامك: 1.9 متر مربع هو معدل المساحة المخصصة لكل سجين

التامك: 1.9 متر مربع هو معدل المساحة المخصصة لكل…

2021-11-10 / 7:56 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 117 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 117 مرشحا للهجرة السرية

2021-11-10 / 7:19 مساءً
Photo of “التقدم والاشتراكية” يدعو لتمكين السجناء من الخلوة الشرعية

“التقدم والاشتراكية” يدعو لتمكين السجناء من الخلوة الشرعية

2021-11-10 / 7:16 مساءً
Photo of طنجة: الاتجار في المخدرات يجر شخصا للإعتقال

طنجة: الاتجار في المخدرات يجر شخصا للإعتقال

2021-11-10 / 6:59 مساءً
Photo of الإثراء الغير المشروع .. “الإدريسي” يقارب تراجع الحكومة

الإثراء الغير المشروع .. “الإدريسي” يقارب تراجع الحكومة

2021-11-10 / 6:44 مساءً
Photo of لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من قانون مالية 2022

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من…

2021-11-10 / 11:08 صباحًا
Photo of تارودانت : بسبب نفقة الاولاد إمرأة تعترض حافلة نقل المسافرين سائقها زوجها

تارودانت : بسبب نفقة الاولاد إمرأة تعترض حافلة نقل…

2021-11-09 / 7:50 مساءً
Photo of قرارات جديدة بخصوص تأشيرات دخول الكويت

قرارات جديدة بخصوص تأشيرات دخول الكويت

2021-11-07 / 10:44 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق