الوزير خالد ايت الطالب

تضاد ..الحكومة تخفف من التدابير الأحترازية وايت الطالب يحذر من انتكاسة وبائية جديدة !!!

2021-11-10 / 8:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الحكومة الثلاثاء، رفع حظر التجول الليلي في أنحاء البلاد ابتداء من الأربعاء، معلنة تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأوضح بيان للحكومة أن “هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح، وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”.

قرار الحكومة اعلاه زرع في نفوس المغاربة طمأنينة كببرة واستبشر الجميع خيرا دون ان يكتمل هذا السرور بتصريح جديد لوزير الصحة حذر فيه من انتكاسة جديدة .

الفضاء الازرق اتسع لمناقشة هذا ” التضاد” الذي يكاد يشوش على معنويات المغاربة المهزوزة اصلا .

وتساءل البعض عن الغاية من طرح تحذيرات تأتي مباشرة بعد رفع الحظر فيما سجل البعض ان الأمر يعد تلميح اولي لاتخاد قرارات مستقبلية محسومة

فيسبوكي قال بلغة واضحة ” ملي كتحذر من انتكاسة جديدة علاش رافعين الحظر اصلا ..ياكما شي جواز جديد في المستقبل ”

يذكر ان وزير الصحة حذر خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن المنظومة الصحية بالمغرب أصابها العياء، ولم تعد قادرة على مواجهة أية انتكاسة جديدة.

وأوضح آيت الطالب، أنه إذا وقعت أية انتكاسة وبائية أخرى، فإنه لا يمكن للمنظومة الصحية أن تتحملها وحتى المواطنين، لأنه بتعبير الوزير “مبقاش الجهد نزيدو انتكاسة أخرى”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. ااااش هاد طنز العكري اشمن انتكاسة والبلاد حققت المناعة 70% خداو التلقيح، واش غادي يبقاو يلعبو بينا هاكدا الى مالانهاية ولا شنو؟!!!

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