البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 117 مرشحا للهجرة السرية

2021-11-10 / 7:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في عرض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قامت، بتنسيق تام مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية الموجودة على الساحل، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بتقديم المساعدة لـ117 مرشحا للهجرة غير الشرعية غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن ضمنهم نساء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب كاياك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم إلى أقرب الموانئ بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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