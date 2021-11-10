البرلمان المغربي

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية السبت المقبل

2021-11-10 / 6:21 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه، وستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين.

وأشار البلاغ إلى أنه، وتنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بهذا الجواز

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في…

2021-11-10 / 5:44 مساءً
Photo of سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

2021-11-10 / 4:52 مساءً
Photo of الصحراءالمغربية.. الاتحاد الأوروبي يدعم حلا سياسيا “عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف”

الصحراءالمغربية.. الاتحاد الأوروبي يدعم حلا سياسيا “عادلا ودائما ومقبولا…

2021-11-10 / 3:50 مساءً
Photo of منار السليمي: خطابات وادعاءات الكابرانات لا تتجاوز صداها مخيمات تندوف

منار السليمي: خطابات وادعاءات الكابرانات لا تتجاوز صداها مخيمات…

2021-11-10 / 3:22 مساءً
Photo of كابرانات الجارة الشرقية يجيشون مريدي الطريقة التيجانية لمخالفة الشرع

كابرانات الجارة الشرقية يجيشون مريدي الطريقة التيجانية لمخالفة الشرع

2021-11-10 / 1:26 مساءً
Photo of بنجاح.. عمر هلال ينهي فترة رئاسته للجنة نزع السلاح والأمن الدولي

بنجاح.. عمر هلال ينهي فترة رئاسته للجنة نزع السلاح…

2021-11-10 / 12:45 مساءً
Photo of اللجنة الرابعة تجدد دعمها للعملية السياسية الأممية لتسوية “نزاع الصحراء”

اللجنة الرابعة تجدد دعمها للعملية السياسية الأممية لتسوية “نزاع…

2021-11-10 / 10:28 صباحًا
Photo of “انتقد سيناريو حادث الشاحنات”.. شنقريحة يقيل جنرالا بالجيش الجزائري

“انتقد سيناريو حادث الشاحنات”.. شنقريحة يقيل جنرالا بالجيش الجزائري

2021-11-10 / 9:20 صباحًا
Photo of بوريطة : المغرب ملتزم بمواكبة أعمال لجنة المناخ للدول الجزرية

بوريطة : المغرب ملتزم بمواكبة أعمال لجنة المناخ للدول…

2021-11-09 / 6:08 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية” للمغرب

الصحراء المغربية.. إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية” للمغرب

2021-11-09 / 5:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق