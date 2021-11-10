لقاح
لقاح كورونا

أزيد من مليون ونصف ألف شخص يتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-11-10 / 5:40 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأربعاء ، أنم تم احصاء مليون و558 ألف و275 مستفيدا من الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و330 ألف و383 شخصا.

وأضافت أن 24 مليون و345 ألف و677 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي : سأرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف

وهبي : سأرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى…

2021-11-10 / 11:47 مساءً
Photo of علماء يفسرون سبب “النتائج السلبية” لكورونا رغم العدوى

علماء يفسرون سبب “النتائج السلبية” لكورونا رغم العدوى

2021-11-10 / 11:16 مساءً
Photo of يوتيوب يقرر إزالة عداد عدم الإعجاب على الفيديوهات

يوتيوب يقرر إزالة عداد عدم الإعجاب على الفيديوهات

2021-11-10 / 11:00 مساءً
Photo of الملك يهنئ أودري أزولاي بعد إعادة انتخابها مديرة عامة لمنظمة اليونيسكو

الملك يهنئ أودري أزولاي بعد إعادة انتخابها مديرة عامة…

2021-11-10 / 10:47 مساءً
Photo of البيان المشترك المغربي-الإيطالي.. درس في الدبلوماسية

البيان المشترك المغربي-الإيطالي.. درس في الدبلوماسية

2021-11-10 / 10:25 مساءً
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يطالب رئيس جماعة بإرجاع أموال عمومية

المجلس الأعلى للحسابات يطالب رئيس جماعة بإرجاع أموال عمومية

2021-11-10 / 10:01 مساءً
Photo of عمدة فاس البقالي : هل مجلسه يخطط لبيع فاس للاجانب ؟

عمدة فاس البقالي : هل مجلسه يخطط لبيع فاس…

2021-11-10 / 9:17 مساءً
Photo of ائتلاف يؤكد ضرورة إقرار آليات أكثر نجاعة لتحقيق المناصفة بين النساء والرجال

ائتلاف يؤكد ضرورة إقرار آليات أكثر نجاعة لتحقيق المناصفة…

2021-11-10 / 8:57 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

2021-11-10 / 6:16 مساءً
Photo of “لارام” تحدد تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا

“لارام” تحدد تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا

2021-11-10 / 5:24 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق