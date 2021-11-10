سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

2021-11-10 / 4:52 مساءً
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هبة بريس

ثمن سفير الصين بالمغرب السيد لي تشانغلين بالعلاقات الجيدة والاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي عرفت دفعة كبيرة خلال الزيارة الملكية لبكين سنة 2016، والمبادرات التي اتخذتها قيادة البلدين لتعريز هذه العلاقات وترجمة الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع وفي مختلف المجالات.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن لي تشانغلين أبرز أيضا ،خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء برئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، التطور الذي عرفته العلاقات بين الرباط وبكين في السنوات الأخيرة والتي شملت المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والعلمية والصحية، مشيدا بالتعاون في ظل جائحة كوفيد 19.

وتوقف السفير الصيني ،يضيف البلاغ، عند العلاقات البرلمانية المغربية الصينية والمكتسبات التي تحققت عبر الزيارات المتبادلة ومأسستها بالتوقيع في 30 شتنبر 2021، على مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والمجلس الوطني لنواب الشعب بجمهورية الصين الشعبية.

من جهته، ذكّر راشيد الطالبي العلمي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة، مشيدا بتشبث بكين بالوحدة الترابية للمملكة المغربية والدفاع عنها وعن الشرعية في مختلف المحافل الدولية.

كما توجه رئيس مجلس النواب بالشكر للسفير الصيني على دعم بلاده للمغرب والتنسيق البناء والفعال في ظل الأزمة الصحة العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد 19، مثمنا مستوى العلاقات البرلمانية المتميزة بين البلدين.

وذكر الطالبي العلمي في هذا السياق، بالدعم الصيني الفني والتقني لمجلس النواب لتزيل استراتيجية البرلمان المنفتح-الإلكتروني وتعزيز انفتاحه على التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال والرقمنة البرلمانية، مستعرضا العلاقات البرلمانية الثنائية المثالية من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين وأدوار مجموعتي الصداقة، وكذا التنسيق على المستوى الدولي الإقليمي من خلال الاتحادات البرلمانية.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة أيضا للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية.

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