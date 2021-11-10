حتى إشعار آخر.. الكويت توقف إصدار التأشيرات للبنانيين

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، أن الكويت قررت وقف إصدار التأشيرات للبنانيين “حتى إشعار آخر”، في ظل أزمة دبلوماسية بين بيروت ودول خليجية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية، قولها إن البلاد “قررت إيقاف جميع أنواع التأشيرات للمواطنين اللبنانين”.

وأشارت المصادر إلى أن “القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)”.

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