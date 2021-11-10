حتى إشعار آخر.. الكويت توقف إصدار التأشيرات للبنانيين

2021-11-10 / 4:31 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، أن الكويت قررت وقف إصدار التأشيرات للبنانيين “حتى إشعار آخر”، في ظل أزمة دبلوماسية بين بيروت ودول خليجية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية، قولها إن البلاد “قررت إيقاف جميع أنواع التأشيرات للمواطنين اللبنانين”.

وأشارت المصادر إلى أن “القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of دقيقة صمت بتركيا في ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية ” كمال اتاتورك”

دقيقة صمت بتركيا في ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية ”…

2021-11-10 / 1:58 مساءً
Photo of فرنسا تعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

فرنسا تعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

2021-11-10 / 12:58 مساءً
Photo of يهم المغاربة.. بريطانيا تقر اعتماد لقاح سينوفارم الصيني للمسافرين إليها

يهم المغاربة.. بريطانيا تقر اعتماد لقاح سينوفارم الصيني للمسافرين…

2021-11-10 / 11:40 صباحًا
Photo of فرنسا تشترط جرعة ثالثة من اللقاح لكبار السن لتمديد الجواز الصحي

فرنسا تشترط جرعة ثالثة من اللقاح لكبار السن لتمديد…

2021-11-10 / 9:57 صباحًا
Photo of روسيا تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس كورونا

روسيا تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس كورونا

2021-11-10 / 8:30 صباحًا
Photo of يضم أحزابا وشخصيات سياسية.. تحالف ضد القمع في الجزائر

يضم أحزابا وشخصيات سياسية.. تحالف ضد القمع في الجزائر

2021-11-10 / 7:30 صباحًا
Photo of إسرائيل تكشف سر تقربها من الدول الإفريقية

إسرائيل تكشف سر تقربها من الدول الإفريقية

2021-11-09 / 8:33 مساءً
Photo of إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ”اليونيسكو”

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ”اليونيسكو”

2021-11-09 / 8:00 مساءً
Photo of اعلام فرنسي : الجزائر على فوهة بركان

اعلام فرنسي : الجزائر على فوهة بركان

2021-11-09 / 6:38 مساءً
Photo of بريطانيا للعاملين بالقطاع الصحي: اللقاح أو الطرد من العمل

بريطانيا للعاملين بالقطاع الصحي: اللقاح أو الطرد من العمل

2021-11-09 / 3:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق