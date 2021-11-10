بسبب منحه جائزة لفيلم جزائري… مهرجان “الجبهة” يثير الجدل

نجلاء مزيان: هبة بريس

حصد الفيلم الجزائري “HUMAN” الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم التربوي، كما نال جائزة الإخراج فيلم جزائري ثاني هو “UGHALED”، فيما عادت جائزة السيناريو للفيلم المغربي “قلم”.

الأمر الذي أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، و ذلك على إثر الأزمة التي يمر منها البلدين، خاصة بعد قرار الجارة الشرقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب و اتهامه بمجموعة من الاتهامات العارية من الصحة.

و تنويرا للرأي العام و كذا لإزالة اللبس، ربط طاقم هبة بريس الإتصال بأحد أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان الجبهة، الممثل المغربي مجيد لكرون .

و عن سبب اختيارهم للفيلم الجزائري، قال مجيد أن الفن ليس له حدود ولا علاقة له بالسياسة، مضيفا أن الفيلم يستحق التتويج بالجائزة الكبرى و الدليل أنه حظي بمجموعة من الجوائز في العديد من المهرجانات، مشيرا أن الأفلام المتبقية أغلبها غير تربوية لهذا لم تحظى بجوائز المهرجان.

وضمت لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان عبد الكبير الركاكنة، كلا من الفنانين مجيد لكرون، زهور السليماني، وحنان بنموسى، وأمين بنجلون.

و نُظمت هذه التظاهرة السينمائية في دورتها الأولى من طرف جمعية فنون وثقافة بالجبهة، في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 من نونبر الجاري .

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