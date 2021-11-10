بسبب منحه جائزة لفيلم جزائري… مهرجان “الجبهة” يثير الجدل
حصد الفيلم الجزائري “HUMAN” الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم التربوي، كما نال جائزة الإخراج فيلم جزائري ثاني هو “UGHALED”، فيما عادت جائزة السيناريو للفيلم المغربي “قلم”.
الأمر الذي أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، و ذلك على إثر الأزمة التي يمر منها البلدين، خاصة بعد قرار الجارة الشرقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب و اتهامه بمجموعة من الاتهامات العارية من الصحة.
و تنويرا للرأي العام و كذا لإزالة اللبس، ربط طاقم هبة بريس الإتصال بأحد أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان الجبهة، الممثل المغربي مجيد لكرون .
و عن سبب اختيارهم للفيلم الجزائري، قال مجيد أن الفن ليس له حدود ولا علاقة له بالسياسة، مضيفا أن الفيلم يستحق التتويج بالجائزة الكبرى و الدليل أنه حظي بمجموعة من الجوائز في العديد من المهرجانات، مشيرا أن الأفلام المتبقية أغلبها غير تربوية لهذا لم تحظى بجوائز المهرجان.
وضمت لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان عبد الكبير الركاكنة، كلا من الفنانين مجيد لكرون، زهور السليماني، وحنان بنموسى، وأمين بنجلون.
و نُظمت هذه التظاهرة السينمائية في دورتها الأولى من طرف جمعية فنون وثقافة بالجبهة، في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 من نونبر الجاري .
5 تعليقات
كيفاش لا علاقة للفن بالسياسة !!!؟ واش هادوا مزال في دار غفلون؟ أغلب الدول تستخدم الفن في تمرير مواقف سياسية لصالحها أو ضد أعدائها و كسبت من ذلك الكثير…زعما راه حنا ضريفيين و ما عندناش مع السياسة!!! هادشي هما والله ما يعقلو عليك و تطيح بين إيديهم…كون عندهم المهرجان و الله ما يقبلوا حتى تشارك..سبحان الله شي مغاربة ما عندهم نفس وغيرة على الوطن.
لماذا هذا التودد الغير مفهوم رغم ما تفعله الجزائر مع المغرب من اعتداءات و اتهامات ؟ كفى تملقا يا مغاربة لان جيرانكم عبروا عن كامل حقدهم و كرههم لكم .
هذا مضحك هذا راه غير فيلم إلى راه زوين ياخذ الجائزة. الناس حماقت
كلامك منطقي وفق نواياك الحسنة لكن الجزائر تستغل ابسط الأشياء للإسائة إلى بلدنا المغرب ارجوك فق من نومك راك محسود على بلادك
بكثرة المهادنة مع التبون بني كلبون وعصابته الصهاينة يحسبون أن المغاربة مذلولين