عبد المجيد تبون

منار السليمي: خطابات وادعاءات الكابرانات لا تتجاوز صداها مخيمات تندوف

2021-11-10 / 3:22 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

أكد الأستاذ والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، أن خطابات وادعاءات نظام تبون لا تتجاوز صداها مخيمات تندوف.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “راسل لعمامرة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بخصوص حادث الشاحنتين، ونظم الاعلام الجزائري حملة ضد المغرب بخصوص ادعاء ” مقتل ثلاث جزائريين في الشاحنتين” ، وجمع كل البعثات الدبلوماسية في الجزائر ،فماذا كانت النتيجة ؟لا أحد ارسل تعزية لنظام الكابرانات”.

وأضاف السليمي مدونا “جماعة واحدة هي التي ارسلت تعزية للكابرانات هي جماعة بن بطوش البوليساريو ،مامعنى هذا؟ معنى هذا أن خطاب وادعاءات وأساطير الكابرانات تنطلق من العاصمة الجزائر ولاتتجاوز في صداها مخيمات تندوف .”

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تتشبت بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة

فرنسا تتشبت بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة

2021-11-10 / 10:43 مساءً
Photo of مجلس النواب يعقد جلسة عمومية السبت المقبل

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية السبت المقبل

2021-11-10 / 6:21 مساءً
Photo of تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في…

2021-11-10 / 5:44 مساءً
Photo of سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

2021-11-10 / 4:52 مساءً
Photo of الصحراءالمغربية.. الاتحاد الأوروبي يدعم حلا سياسيا “عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف”

الصحراءالمغربية.. الاتحاد الأوروبي يدعم حلا سياسيا “عادلا ودائما ومقبولا…

2021-11-10 / 3:50 مساءً
Photo of كابرانات الجارة الشرقية يجيشون مريدي الطريقة التيجانية لمخالفة الشرع

كابرانات الجارة الشرقية يجيشون مريدي الطريقة التيجانية لمخالفة الشرع

2021-11-10 / 1:26 مساءً
Photo of بنجاح.. عمر هلال ينهي فترة رئاسته للجنة نزع السلاح والأمن الدولي

بنجاح.. عمر هلال ينهي فترة رئاسته للجنة نزع السلاح…

2021-11-10 / 12:45 مساءً
Photo of اللجنة الرابعة تجدد دعمها للعملية السياسية الأممية لتسوية “نزاع الصحراء”

اللجنة الرابعة تجدد دعمها للعملية السياسية الأممية لتسوية “نزاع…

2021-11-10 / 10:28 صباحًا
Photo of “انتقد سيناريو حادث الشاحنات”.. شنقريحة يقيل جنرالا بالجيش الجزائري

“انتقد سيناريو حادث الشاحنات”.. شنقريحة يقيل جنرالا بالجيش الجزائري

2021-11-10 / 9:20 صباحًا
Photo of بوريطة : المغرب ملتزم بمواكبة أعمال لجنة المناخ للدول الجزرية

بوريطة : المغرب ملتزم بمواكبة أعمال لجنة المناخ للدول…

2021-11-09 / 6:08 مساءً

‫2 تعليقات

  1. صدقت والله يا دكتور ، وكلما سمعنا أن البوليزاريو أصدرت بيانا إلا وكان ذلك من الجزائر ، هذه الجزائر ابتلاء لنا ، اللهم إننا لا نريد لها شرا ، اللهم ردها إلى الطريق القويم .

  2. والله كلامك استاذي حقيقي وفي الصميم لا دولة واحدة تقدمت بتعازيها للنظام والسبب في ذلك ان اغلب الدول فطنت واستفاقت لاكاذيب ومزاعيم الكابرنات لذلك نراها لا تعير اي اهتمام لهذه الخرافات والاعمال الصبيانية التي يصطنعها النظام الباىس ضد المملكة المغربية التي تتميز بالثقة وبالمصداقية لذى دول العالم فشتى المقارنة بينهما عاش المغرب عاش الملك محمد السادس المحبوب من طرف الشعب المغربي الحر والراقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق