منار السليمي: خطابات وادعاءات الكابرانات لا تتجاوز صداها مخيمات تندوف
هبة بريس - الرباط
أكد الأستاذ والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، أن خطابات وادعاءات نظام تبون لا تتجاوز صداها مخيمات تندوف.
وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “راسل لعمامرة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بخصوص حادث الشاحنتين، ونظم الاعلام الجزائري حملة ضد المغرب بخصوص ادعاء ” مقتل ثلاث جزائريين في الشاحنتين” ، وجمع كل البعثات الدبلوماسية في الجزائر ،فماذا كانت النتيجة ؟لا أحد ارسل تعزية لنظام الكابرانات”.
وأضاف السليمي مدونا “جماعة واحدة هي التي ارسلت تعزية للكابرانات هي جماعة بن بطوش البوليساريو ،مامعنى هذا؟ معنى هذا أن خطاب وادعاءات وأساطير الكابرانات تنطلق من العاصمة الجزائر ولاتتجاوز في صداها مخيمات تندوف .”
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2 تعليقات
صدقت والله يا دكتور ، وكلما سمعنا أن البوليزاريو أصدرت بيانا إلا وكان ذلك من الجزائر ، هذه الجزائر ابتلاء لنا ، اللهم إننا لا نريد لها شرا ، اللهم ردها إلى الطريق القويم .
والله كلامك استاذي حقيقي وفي الصميم لا دولة واحدة تقدمت بتعازيها للنظام والسبب في ذلك ان اغلب الدول فطنت واستفاقت لاكاذيب ومزاعيم الكابرنات لذلك نراها لا تعير اي اهتمام لهذه الخرافات والاعمال الصبيانية التي يصطنعها النظام الباىس ضد المملكة المغربية التي تتميز بالثقة وبالمصداقية لذى دول العالم فشتى المقارنة بينهما عاش المغرب عاش الملك محمد السادس المحبوب من طرف الشعب المغربي الحر والراقي