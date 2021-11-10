القصر الكبير.. عشريني يضع حدا لحياته بشرب سم الفئران
هبة بريس - مكتب طنجة
أقدم شاب في العشرينيات من العمر ، أمس الثلاثاء على وضع حد لحياته بتناوله مادة سامة تستعمل ضد الفئران ، بمدينة القصر الكبير .
الهالك البالغ من العمر 25 سنة ، تناول المادة السامة ،ليسقط بعدها مغميا عليه قبل أن يتم نقله لمستشفى القصر الكبير الاقليمي حيث فارق الحياة هناك رغم المجهودات المبذولة لانقاذ حياته .
هذا وقد فتحت السلطات الامنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث والأسباب الكامنة وراء إقدامه على الانتحار، وذلك في انتظار التشريح الطبي الذي سيخضع له المعني بالامر
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