القصر الكبير.. عشريني يضع حدا لحياته بشرب سم الفئران

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شاب في العشرينيات من العمر ، أمس الثلاثاء على وضع حد لحياته بتناوله مادة سامة تستعمل ضد الفئران ، بمدينة القصر الكبير .

الهالك البالغ من العمر 25 سنة ، تناول المادة السامة ،ليسقط بعدها مغميا عليه قبل أن يتم نقله لمستشفى القصر الكبير الاقليمي حيث فارق الحياة هناك رغم المجهودات المبذولة لانقاذ حياته .

هذا وقد فتحت السلطات الامنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث والأسباب الكامنة وراء إقدامه على الانتحار، وذلك في انتظار التشريح الطبي الذي سيخضع له المعني بالامر

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