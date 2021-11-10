برشيد.. شجار يودي بحياة شاب طعنا

هبة بريس_ برشيد

كشفت مصادر هبة بريس، عن تفاصيل جريمة قتل قيل أنه ذهب ضحيتها شاب عشريني بعد تلقيه طعنة على مستوى الجهة اليسرى من قبل غريمه كانت كافية لإرساله إلى مستودع الأموات بمدينة برشيد، فيما أصيب شقيقه وباقي المتشاجرين بدورهم بجروح في أنحاء مختلفة من أجسامهم.

وفي تفاصيل الواقعة التي كانت عاصمة أولاد احريز مسرحا لها، فإن شجارا نشب بين الضحية الذي كان بمعية شقيقه، وبين شقيقين اثنين آخرين، تطور إلى ضرب وجرح خلف قتيل وجروح في صفوف الباقين، ضمن واقعة دموية عجلت بتدخل رجال الأمن الإقليمي لمدينة برشيد، الذين قاموا مرافقة الجرحى إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، للوقوف على وضعياتهم الصحية قبل أن يتوصلوا باخبارية تفيد بوفاة الضحية وهو في طريقه بدوره لتلقي الإسعافات، ليتم اعتقال الثلاثة المشتبه فيهم.

ومن المنتظر أن يتم إحالة الموقوفين الثلاثة صباح الجمعة المقبل على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية سطات للتحقيق معهم حول ظروف وملابسات الواقعة.

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