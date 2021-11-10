مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

برشيد.. شجار يودي بحياة شاب طعنا

2021-11-10 / 2:46 مساءً
0
هبة بريس_ برشيد

كشفت مصادر هبة بريس، عن تفاصيل جريمة قتل قيل أنه ذهب ضحيتها شاب عشريني بعد تلقيه طعنة على مستوى الجهة اليسرى من قبل غريمه كانت كافية لإرساله إلى مستودع الأموات بمدينة برشيد، فيما أصيب شقيقه وباقي المتشاجرين بدورهم بجروح في أنحاء مختلفة من أجسامهم.

وفي تفاصيل الواقعة التي كانت عاصمة أولاد احريز مسرحا لها، فإن شجارا نشب بين الضحية الذي كان بمعية شقيقه، وبين شقيقين اثنين آخرين، تطور إلى ضرب وجرح خلف قتيل وجروح في صفوف الباقين، ضمن واقعة دموية عجلت بتدخل رجال الأمن الإقليمي لمدينة برشيد، الذين قاموا مرافقة الجرحى إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، للوقوف على وضعياتهم الصحية قبل أن يتوصلوا باخبارية تفيد بوفاة الضحية وهو في طريقه بدوره لتلقي الإسعافات، ليتم اعتقال الثلاثة المشتبه فيهم.

ومن المنتظر أن يتم إحالة الموقوفين الثلاثة صباح الجمعة المقبل على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية سطات للتحقيق معهم حول ظروف وملابسات الواقعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of القصر الكبير.. عشريني يضع حدا لحياته بشرب سم الفئران

القصر الكبير.. عشريني يضع حدا لحياته بشرب سم الفئران

2021-11-10 / 3:02 مساءً
Photo of 12 قتيلا و2412 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

12 قتيلا و2412 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2021-11-10 / 10:51 صباحًا
Photo of أمن طنجة يوقف 8 أشخاص بحوزتهم أزيد من 28 ألف قرص مهلوس

أمن طنجة يوقف 8 أشخاص بحوزتهم أزيد من 28…

2021-11-10 / 9:14 صباحًا
Photo of سطات…تسمم غذائي يؤدي بحياة طفلة ويدخل أسرتها المستشفى

سطات…تسمم غذائي يؤدي بحياة طفلة ويدخل أسرتها المستشفى

2021-11-09 / 2:48 مساءً
Photo of أمن كلميم ينهي ناشط تاجر مخدرات بعد كمين محكم

أمن كلميم ينهي ناشط تاجر مخدرات بعد كمين محكم

2021-11-09 / 10:03 صباحًا
Photo of تازة .. مصرع شاب أثناء جني الزيتون

تازة .. مصرع شاب أثناء جني الزيتون

2021-11-08 / 9:55 مساءً
Photo of رصاصة طائشة ترسل خمسينيا المستعجلات ضواحي بني ملال

رصاصة طائشة ترسل خمسينيا المستعجلات ضواحي بني ملال

2021-11-08 / 9:12 مساءً
Photo of الناظور .. وفاة 03 فتيات بجماعة رأس الماء في ظروف غامضة

الناظور .. وفاة 03 فتيات بجماعة رأس الماء في…

2021-11-08 / 1:53 مساءً
Photo of عون سلطة يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

عون سلطة يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

2021-11-08 / 1:26 مساءً
Photo of 4 قتلى وجرحى في حادثة سير بين برشيد وخريبكة

4 قتلى وجرحى في حادثة سير بين برشيد وخريبكة

2021-11-07 / 9:53 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق