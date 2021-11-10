فرنسا تعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

2021-11-10 / 12:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل، في قرار يرمي إلى الحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه « اعتبارا من الإثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي (…) مع عودة وضع الكمامات من قبل كل تلامذة » المرحلة الابتدائية، بعدما كان هذا الإجراء محصورا بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في شتنبر انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التي تسجل مستويات منخفضة من العدوى بفيروس كورونا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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