الحكومة ترفض مقترح زيادة الضريبة على منتجات البسكويت المحلى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دخل مشروع قانون المالية لسنة 2022 مراحله النهائية بعد أن صادقت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان على الجزء الأول منه.

و صوتت الأغلبية على قبول الجزء الأول من مقترح مشروع قانون المالية و ذلك بمعدل ثلثي أعضاء اللجنة السالفة الذكر بمجلس النواب رغم اعتراض بعض ممثلي الأمة على تفاصيل محددة في المشروع.

و يعود اعتراض حوالي عشر نواب في لجنة المالية و التنمية الاقتصادية للجزء الأول من مشروع قانون المالية لرفض الحكومة ملتمسا تعديليا يتعلق بزيادة الضريبة على منتجات البسكويت التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

و رفضت الحكومة مقترح زيادة الضريبة على البسكويت المحلى باعتباره لا يتناسب و الظرفية الاقتصادية الحالية، ليتم بذلك المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

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