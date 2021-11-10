مباحثات بين المغرب والأردن لتعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة

2021-11-10 / 12:06 مساءً
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هبة بريس

بحث سفير المغرب بالأردن خالد الناصري، أمس الثلاثاء، مع الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني، سبل تعزيز التعاون بين المغرب والهيئة، في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة.

وتناول الناصري والطعاني خلال هذا اللقاء التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن دعم المغرب لتنظيم سباق سيارات شمسية دولي في الأردن خلال الاشهر المقبلة.

يشار إلى أن المغرب يرأس الهيئة العربية للطاقة المتجددة التي يوجد مقرها بالأردن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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