بسبب أزمة صحية مفاجئة.. فركوس يجري عملية جراحية مستعجلة

نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع،(تداول) مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المغربي عبد الله فركوس و هو يستعد لإجراء عملية جراحية على القلب.

و حسب مصادر هبة بريس فإن الفنان المغربي، أجرى يوم أمس الثلاثاء، عملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش.

و أكد ذات المصدر أن عملية الفنان عبد الله فركوس تكللت بالنجاح، و أن حالته الصحية مستقرة حاليا، كما أنه لا زال يرقد بالمستشفى تحت إشراف الطاقم الطبي، للاطمئنان أكثر عن تحسن وضعه الصحي.

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