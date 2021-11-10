بسبب أزمة صحية مفاجئة.. فركوس يجري عملية جراحية مستعجلة

2021-11-10 / 11:48 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع،(تداول) مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المغربي عبد الله فركوس و هو يستعد لإجراء عملية جراحية على القلب.

و حسب مصادر هبة بريس فإن الفنان المغربي، أجرى يوم أمس الثلاثاء، عملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش.

و أكد ذات المصدر أن عملية الفنان عبد الله فركوس تكللت بالنجاح، و أن حالته الصحية مستقرة حاليا، كما أنه لا زال يرقد بالمستشفى تحت إشراف الطاقم الطبي، للاطمئنان أكثر عن تحسن وضعه الصحي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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