يهم المغاربة.. بريطانيا تقر اعتماد لقاح سينوفارم الصيني للمسافرين إليها

هبة بريس - وكالات

أعلنت بريطانيا أنها ستصادق على اللقاحات المضادة لـ( COVID-19) المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ في وقت لاحق من هذا الشهر ؛ حيث ستضيف اللقاحين الصينيين سينوفاك (SVA.O) وسينوفارم وكوفاكسين الهندي إلى قائمة اللقاحات المعتمدة في البلاد للمسافرين الوافدين.

و قالت الحكومة البريطانية: ” إنه اعتباراً من الساعة الرابعة من صباح يوم الإثنين 22 نوفمبر (بحسب التوقيت المحلي)، سوف تسمح الحكومة باعتماد اللقاحات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ”.

و أضافت أنه بناء على ذلك :” سيضاف سينوفاك وسينوفارم وكوفاكسين إلى قائمتنا باللقاحات المعتمدة للسفر إلى الداخل، و تسمح الولايات المتحدة أيضا باللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للسفر إلى الداخل”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبسط فيه الحكومة قواعد السفر لجميع الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما القادمين إلى إنكلترا والذين سيعاملون كمطعمين بالكامل على الحدود وسيعفون من متطلبات العزلة الذاتية عند الوصول.

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