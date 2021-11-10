زياش: “أعرف ما حدث بيني وبين خليلوزيتش وهذا الأهم بالنسبة لي”

2021-11-10 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد نجم نادي تشيلسي، حكيم زياش، أنه لم يتصرف بطريقة “غير احترافية” أثناء تواجده في معسكرات المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب وحيد خليلوزيتش.

وأوضح زياش في تصريح لبرنامج “Tiki Taka Touzani”، عن خلافه مع خليلوزيتش: “لم أتصرف أبدا بطريقة غير احترافية أو غير مقبولة. لم أتأخر عن التدريبات، ولم أرفض اللعب مع المنتخب المغربي”.

وتابع: “ليس صحيحا أنني أرى نفسي فوق المجموعة. أنا أعامل جميع اللاعبين باحترام. أي شخص يعرفني وعمل معي، يدرك ذلك جيدا”.

واختتم زياش حديثه قائلا: “خليلوزيتش لديه وجهة نظر وأنا لدي رؤيتي. هذا كل ما في الأمر. أعرف ما حدث بيني وبينه وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هذه مسألة وطنية والمدرب الأجنبي لا علاقة له فالمسألة الوطنية لأنه ليس بغريب
    غدا او بعد غد سيذهب من حيث أتى
    وفي الاخير والحل هذه مسؤولية رئيس
    الجامعة والمكتب يجب أن يتدخلوا عاجلا
    الأمر يتعلق بمزراوي وحكيم زياش ليس
    بأي لاعب
    من فضلكم تداركوا الأمر

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