زياش: “أعرف ما حدث بيني وبين خليلوزيتش وهذا الأهم بالنسبة لي”

هبة بريس - وكالات

أكد نجم نادي تشيلسي، حكيم زياش، أنه لم يتصرف بطريقة “غير احترافية” أثناء تواجده في معسكرات المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب وحيد خليلوزيتش.

وأوضح زياش في تصريح لبرنامج “Tiki Taka Touzani”، عن خلافه مع خليلوزيتش: “لم أتصرف أبدا بطريقة غير احترافية أو غير مقبولة. لم أتأخر عن التدريبات، ولم أرفض اللعب مع المنتخب المغربي”.

وتابع: “ليس صحيحا أنني أرى نفسي فوق المجموعة. أنا أعامل جميع اللاعبين باحترام. أي شخص يعرفني وعمل معي، يدرك ذلك جيدا”.

واختتم زياش حديثه قائلا: “خليلوزيتش لديه وجهة نظر وأنا لدي رؤيتي. هذا كل ما في الأمر. أعرف ما حدث بيني وبينه وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.

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