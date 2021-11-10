فرنسا تشترط جرعة ثالثة من اللقاح لكبار السن لتمديد الجواز الصحي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فعالية اللقاح المضاد لكوفيد-19 تصبح ضعيفة بعد انقضاء 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية وهو “ما يستدعي تلقي جرعة ثالثة لتجنب الحالات الخطرة”.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة توجه فيها إلى الشعب الفرنسي “ابتداءا من ال15 من ديسمبر ستصبح الجرعة الثالثة إجبارية لمن هم فوق سن ال65 لتمديد فعالية الجواز الصحي”.
وأثنى ماكرون على قرار السلطات اعتماد الجواز الصحي قائلا إنه “وبفضل هذه الخطوة تمت السيطرة على الوباء”، مضيفا “لم ننته من الوباء بعد لأن الكثيرين ما زالوا يعانون من كوفيد19 ولأنه يجب أن نتعايش مع الوباء”.
هذا ودعا ماكرون المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد “وعددهم 6 ملايين” أن يتلقحوا “لكي نعيش بشكل طبيعي ونكون مسؤولين”.
وأعلن ماكرون عن إطلاق حملة جديدة للتطعيم أوائل شهر ديسمبر ، لإعطاء الجرعة الثالثة لمن يبلغ عمرهم بين 50 و65 عاما”.
16 تعليقات
وما فائدة الجرعتين إلا لم يكن لها فائدة فلا داعي للجرعة التالثة.
نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع الأمة الإسلامية أينما كانوا اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين.
على ما أظن أن الجرعتين تساوي جرعة واحدة والجرعة الثالتة تكمل بعضها البعض هههههههه
انتظروا قريبا ماذا سيفعل المغرب . لأننا على منهج فرنسي.
نخاف ان يتم الاغلاق مرة أخرى في المغرب.هههههه.
لماذا بالضبط الأشخاص المسنون.هم المعنيون.
لاندري الى أي حد سيصلون بنا .الجرعة الأولى والثانية والتالثة والان تفكروا في الجرعة الرابعة والخامسة ووووووووو إلى آخره وحسن الخاتمة هههههههههههه.
الحمدلله تلقيت الجرعة التالثة ههههههههههه ولا أدري ماذا سيحصل من بعدها.
يقال ان الجرعة التالثة تخلف اعراض جانبية ضارة بالصحة …..
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم التلقيح إجباري والجواز التلقيح إجباري وووووو.ولم نعرف هل صحتنا اصبحت ملك الدولة.لطفك بنا يارب.
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لاندري هذه السياسة العالمية متى ستنتهي .لقد حطمت نفسيتنا ماديا ومعنويا.
لماذا هذه القيود المفروضة على الشعب الفرنسي رغم ان كورونا اندثرت.هههههه.
هل جواز التلقيح الجرعتين غير معترف به لدى السلطات الفرنسية……
لطفك بنا يارب اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.
ترقبوا من المغرب الجرعة الرابعة.كما يقال المثل المغربي المشهور (لدار غنو منو يدير منو) هههههههههههه
الجرعة الثانية كانت ضرورية و فعالة على الأولى…. دابا ولات الثالثة هيا لي فعالة على الثانية….كلشي تفضح و صبح واضح…