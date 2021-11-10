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فرنسا تشترط جرعة ثالثة من اللقاح لكبار السن لتمديد الجواز الصحي

2021-11-10 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فعالية اللقاح المضاد لكوفيد-19 تصبح ضعيفة بعد انقضاء 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية وهو “ما يستدعي تلقي جرعة ثالثة لتجنب الحالات الخطرة”.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة توجه فيها إلى الشعب الفرنسي “ابتداءا من ال15 من ديسمبر ستصبح الجرعة الثالثة إجبارية لمن هم فوق سن ال65 لتمديد فعالية الجواز الصحي”.

وأثنى ماكرون على قرار السلطات اعتماد الجواز الصحي قائلا إنه “وبفضل هذه الخطوة تمت السيطرة على الوباء”، مضيفا “لم ننته من الوباء بعد لأن الكثيرين ما زالوا يعانون من كوفيد19 ولأنه يجب أن نتعايش مع الوباء”.

هذا ودعا ماكرون المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد “وعددهم 6 ملايين” أن يتلقحوا “لكي نعيش بشكل طبيعي ونكون مسؤولين”.

وأعلن ماكرون عن إطلاق حملة جديدة للتطعيم أوائل شهر ديسمبر ، لإعطاء الجرعة الثالثة لمن يبلغ عمرهم بين 50 و65 عاما”.

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‫16 تعليقات

  2. نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع الأمة الإسلامية أينما كانوا اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين.

  7. لاندري الى أي حد سيصلون بنا .الجرعة الأولى والثانية والتالثة والان تفكروا في الجرعة الرابعة والخامسة ووووووووو إلى آخره وحسن الخاتمة هههههههههههه.

  10. لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم التلقيح إجباري والجواز التلقيح إجباري وووووو.ولم نعرف هل صحتنا اصبحت ملك الدولة.لطفك بنا يارب.

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