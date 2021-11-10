مجهولون يلطخون مقر القنصلية العامة بجزيرة “لاس بالماس دي كانارياس”

ياسر الايحيائي - هبة بريس

أفادت وسائل إعلام إسبانية ان مقر القنصلية العامة للمملكة بجزيرة “لاس بالماس” تعرضت لإعتداء عنصري سافر طال اللوحة الذهبية المتواجدة على واجهة المبنى القنصلي نهاية الأسبوع المنصرم.

وفيما تجهل الأسباب الرئيسية وراء هذا الإعتداء الذي هو عبارة عن تلطيخ متعمد بواسطة صباغة حمراء اللون كتب بها عبارة “فوكس”، سارع مسؤولو القنصلية إلى إخبار الشرطة الوطنية بهذا العمل الإجرامي الذي بدأ يتنامى مؤخرا في جميع القنصليات المغربية بالجارة الشمالية وعلى نطاق واسع ليشمل المساجد كذلك وبعض الأحياء التي يقطنها المغاربة.

ورغم أن قنصلية “بالما دي مايوركا” مجهزة ببعض كاميرات المراقبة الخارجية لحماية المركز، إلا أنها لم تتمكن من تشخيص هوية الجاني ، الشيء الذي يطرح عدة علامات إستفهام عن مدى جدية المسؤول الأول عن المركز والمفترض أن يسارع إلى تدارك هذا الخطأ من أجل حماية القنصلية من مثل هذه الإعتداءات التي سجلت ضد مجهول إلى حدود الساعة.

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