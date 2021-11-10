المدارس السعودية بالرباط تعلن عن شغور وظائف تعليمية

هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ للمدارس السعودية بالرباط عن شغور وظائف تعليمية في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية، واللغة الإنجليزية والرياضيات والإرشاد الطلابي.

ومن بين الشروط المطلوبة، وجوب توفر المرشحين يعلى شهادة بكالوريوس تربوي (إجازة تعليمية) بتقدير جيد على الأقل، وخبرة تعليمية لا تقل عن (5) خمس سنوات، وإجادة استخدام الحاسب الآلي (مع شهادة بذلك).

كما طلبت المدارس من الراغبين في الحصول على الوظائف تقديم طلب خطي، مرفق بسيرة ذاتية تحمل صورة شخصية ورقم الهاتف وعنوان الإقامة الدائمة والبريد الإلكتروني، ونسخة الدبلوم المطلوب (الإجازة)، ونسخة من بطاقة التعريف وترسل جميع الطلبات على البريد الإلكتروني School.rabat0514@gmail.com، على أن يكون آخر موعد لاستلام طلبات التقدم لهذه الوظائف يوم الجمعة 19 نونبر الجاري.

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