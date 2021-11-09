إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ”اليونيسكو”
هبة بريس _ وكالات
أعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة “اليونيسكو”.
وقال سانتياغو إرازابال موراو السفير الدائم للبرازيل لدى “اليونيسكو” الذي أصبح رئيسا لمؤتمرها العام: “أقدم تهاني الخالصة باسم جميع الدول الأعضاء على إعادة انتخابكم”.
وانتخبت أزولاي عام 2017 وكانت المرشحة الوحيدة لهذه الولاية الجديدة وحصلت على 155 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع واحد عن التصويت
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13 تعليقات
ألف مبروك للسيدة ازولاي.نتمنى لها التوفيق والمزيد من التألق والابداع في السياسة…
إنها مغربية تستاهل هذآ المنصب السياسي .ونحن جد مفتخرين بها.
مثل هذه الشخصيات القوية والجدية يحتاجها المغرب.انها سيدة شجاعة وقوية بمعنى الكلمة.
لقد رفعت راسنا ورفعت راية المغرب .بكفاءاتك العلمية الممتازة….
إننا نفتخر بها ونقدرها وهي سيدة في المستوى المطلوب وبالتوفيق لها.
شهادة نعتز بها ونتفتخر لأنها بنت الأصول المغربية.
كل ما لم افهمه لماذا تخلت عن جنسيتها رغم أنها مغربية أبا عن جد.هذا غموض؟؟؟؟؟؟!!!!
فهي المديرة اليونيسكو .كما أنها تعتز بالتعليم والثقافة والمعلومات العامة والحفاظ على التراث.فنتمنى لها المزيد والمزيد والمزيد من التألق والازدهار والتقدم والرخاء والعمل بروح وطنية ومسؤولية.
نتمنى التألق والابداع لجميع السيدات هن الأكثر قوة في السياسة وبالضبط في مجال حقوق المرأة المغربية….
نتمنى لها ان ترجع لاصولها وجنسيتها المغربية…..
هل نسبها يخرجها بالعكس مغربية وأفتخر..
يجب عليها أن تفتخر بنسبها لكونها مغربية أبا عن جد.
صحح معلوماتك هي فرنسية مغربية وسير اسمع شني تقول على مغربيتها وكيف تعتز بمدينة الصويرة