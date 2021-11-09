إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ”اليونيسكو”

2021-11-09 / 8:00 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة “اليونيسكو”.

وقال سانتياغو إرازابال موراو السفير الدائم للبرازيل لدى “اليونيسكو” الذي أصبح رئيسا لمؤتمرها العام: “أقدم تهاني الخالصة باسم جميع الدول الأعضاء على إعادة انتخابكم”.

وانتخبت أزولاي عام 2017 وكانت المرشحة الوحيدة لهذه الولاية الجديدة وحصلت على 155 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع واحد عن التصويت

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫13 تعليقات

  8. فهي المديرة اليونيسكو .كما أنها تعتز بالتعليم والثقافة والمعلومات العامة والحفاظ على التراث.فنتمنى لها المزيد والمزيد والمزيد من التألق والازدهار والتقدم والرخاء والعمل بروح وطنية ومسؤولية.

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