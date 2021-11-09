لارام” تعلن إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، اليوم الثلاثاء، إطلاق خط جوي مباشر جديد، يربط بين الدارالبيضاء، وتل أبيب، ابتداء من 12 دجنبر 2021، وذلك بوتيرة ثلاثة ترددات في الأسبوع، مشيرة إلى أن مدة الرحلة ستصل إلى خمس ساعات ونصف الساعة.

وأفاد بلاغ للشركة أنه “ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدارالبيضاء، أيام الثلاثاء، والخميس، والأحد، في الساعة 23:55 مساء (بتوقيت المغرب)، على أن تصل إلى تل أبيب في الساعة 6:15 صباحا (بالتوقيت المحلي).

واضاف البلاغ أما ان برمحة الرحلات المنطلقة من تل أبيب، ستتم، أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة، حيث ستنطلق في الساعة 7:15 صباحا (بالتوقيت المحلي)، لتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 12.10 صباحا (بتوقيت المغرب)”، مشيرا إلى أن عدد الرحلات سيرفع لاحقا إلى خمس رحلات أسبوعيا.

وأوضح المصدر ذاته أن التذاكر، التي ستعرض بأسعار إطلاق ابتداء من 3400 درهم (مع احتساب الرسوم) ذهابا، وإيابا على الدرجة الاقتصادية، مطروحة للبيع على البوابة الإلكترونية للشركة الوطنية

(www.royalairmaroc.com)، وعبر مراكز النداء التابعة لها، ووكالاتها التجارية، إضافة إلى شبكة وكالات الأسفار.

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