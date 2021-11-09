بوريطة: تأكيد الملك على مغربية الصحراء رسالة واضحة وقوية للجميع

هبة بريس - لبنى أبروك

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن جلالة الملك أكد -في خطابه الأخير- بكل عزم وحزم على أن مغربية الصحراء حقيقة تابثة لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وإرادة أبنائها واعتراف دولي واسع ومتزايد.

وشدد بوريطة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على أن هذا التأكيد الملكي الصريح رسالة واضحة وقوية للجميع، ومن شأنها رفع أي لبس أو تأويل مغلوط للموقف الوطني للمملكة المغربية .

وأضاف الوزير أن تدبير قضية الصحراء المغربية يتم في إطار سيادة المغرب الكاملة والغير قابلة للمساومة على صحرائه، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي حكد أوحد لحل هذا النزاع المفتعل.

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