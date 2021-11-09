سعد لمجرد يحضن إليسا والأخيرة تعلق: “قلب من ذهب.. أحبك”

هبة بريس - القسم الفني

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة تجمعها بالنجم المغربي سعد لمجرد .

وظهرت إليسا في حضن لمجرد وعلقت على الصورة بالقول: “قلب من ذهب. صديقي الموهوب جداً، سعدت بلقائك. إلى اللقاء، أحبك”.

والتقت النجمة اللبنانية والنجم المغربي، في باريس، على هامش الحفل الغنائي الجماهيري الناجح الذي أحيته إليسا مساء السبت على مسرح الأولمبيا في باريس.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0