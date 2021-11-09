في اتصال هاتفي بين بوريطة ونظيره الإيطالي.. الاتفاق على تسريع تنزيل الشراكة

هبة بريس

اتفقت المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا على تسريع تنزيل شراكتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

وذكر بيان مشترك صدر عقب مباحثات هاتفية جرت اليوم الثلاثاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا، السيد لويجي دي مايو، أن الطرفين “أشادا بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإيطاليا، واتفقا على تسريع تنزيل الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين”.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين جددا التأكيد على اهتمامهما البالغ بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، بما يضمن استمرار واستقرار شراكتهما الاستراتيجية.

وسجل البيان المشترك أن الجانبين أكدا على أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما تباحث الوزيران بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في ليبيا.

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