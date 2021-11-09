بايتاس: “بإمكان العمل الجمعوي أن يرفع معدل النمو وسندعم الجمعيات الجادة”
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2022.
و في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن الجمعيات تلعب اليوم دورا مهما في خارطة التنمية.
و أوضح بايتاس أن النسيج الجمعوي و المجتمع المدني بصفة عامة يشكل ركيزة أساسية في مسلسل النمو و بإمكان الجمعيات المساهمة بشكل فعال في معدلات التنمية المنشودة.
و شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أنه يجب دعم الجمعيات الجادة من خلال إعادة تحيين مساطر و شروط و إجراءات الدعم العمومي للجمعيات بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مضيفا بأن الجمعيات الجادة والتي تشتغل بشكل مستمر تستحق الدعم.
و أكد بايتاس أن الحكومة ستشغل بشكل كبير على الدعم العمومي للجمعيات الجادة باعتبارها عنصرا فعالا في تحقيق معدلات نمو معقولة، مبسطا في الآن ذاته عددا من الخطوات و الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لهذا الغرض.