بايتاس: “بإمكان العمل الجمعوي أن يرفع معدل النمو وسندعم الجمعيات الجادة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2022.

و في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن الجمعيات تلعب اليوم دورا مهما في خارطة التنمية.

و أوضح بايتاس أن النسيج الجمعوي و المجتمع المدني بصفة عامة يشكل ركيزة أساسية في مسلسل النمو و بإمكان الجمعيات المساهمة بشكل فعال في معدلات التنمية المنشودة.

و شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أنه يجب دعم الجمعيات الجادة من خلال إعادة تحيين مساطر و شروط و إجراءات الدعم العمومي للجمعيات بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مضيفا بأن الجمعيات الجادة والتي تشتغل بشكل مستمر تستحق الدعم.

و أكد بايتاس أن الحكومة ستشغل بشكل كبير على الدعم العمومي للجمعيات الجادة باعتبارها عنصرا فعالا في تحقيق معدلات نمو معقولة، مبسطا في الآن ذاته عددا من الخطوات و الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لهذا الغرض.

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