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“خدعتني بالمكياج ولقيتها وحدة تانية بدونه”.. مصري يقاضي زوجته

2021-11-09 / 12:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

في واحدة من أغرب الدعاوى القضائية، تقدم رجل مصري بدعوى نشوز ضد زوجته بحجة أن “زوجته استخدمت “المكياج” (مستحضرات التجميل)، للإيقاع به في هذه الزيجة.

وفي تفاصيل هذه الدعوى الغريبة، كشف الزوج كيف تعرف على زوجته، وقال: “تعرفنا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورأيتها في الصور أولا، وبعدها تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، ووافقت العائلتان، وبعدها بشهور انتهينا من ترتيبات الزواج وتمت الزيجة، لأستيقظ من النوم وأمامي فتاة أخرى لا أعرفها من قبل”.

وأشار الزوج إلى أنه “كان قد أقنع زوجته أكثر من مرة بالامتناع عن وضع مستحضرات التجميل، لكنها كانت ترفض، مدعية أنها لا تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف عليها بهذا الوضع”.

وأضاف قائلا: “لم أتخيل أنها تخدعني بهذه الحيل التجميلية، وأن المكياج يغير مظهرها بهذه الطريقة، فكنت أعتقد أنها تحسن من شكلها ليس أكثر”.

وعن سبب هذه الدعوى، أوضح الزوج قائلا: “في الصباحية تاني يوم الفرح، صحيت قبلها، ولقيت وحدة تانية، واستغربت، وقالتلي إنها مجهدة من ترتيبات الفرح من شهور، وحطت مكياج تاني، وكل يوم بتقعد تحط مكياج بكميات كبيرة جدا، قبل ما أصحي من النوم، وتقعد بيه طول النهار، وحذرتها أكتر من مرة، واشتكيت لأهلها لكنها رفضت”، مؤكدا أنه “قرر الانفصال عنها في أول أسبوع بعد الزواج، لكنها انهارت ورفضت ذلك، فصبر عليها حتى تغير من حالها، لكنه لم يتحمل ذلك، ولم يطيق العيش برفقتها، والتعايش مع كذبها وخداعها، فبعد شهر طلب منها الطلاق لكنها رفضت وهددته بحقوقها”.

وشدد الرجل المصري على أنه “لا يريد العيش مع زوجته تحت سقف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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