الملك محمد السادس والعاهل السعودي

الملك مبرقا العاهل السعودي: “معتزون بعرى الأخوة الراسخة التي تشدنا”

2021-11-09 / 12:32 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لبيعته.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبعد، فيسعدني في غمرة تخليد الذكرى السابعة لبيعتكم، أن أتوجه إليكم بأطيب التهاني والتبريكات، راجيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تنعم بدوام الرفعة والازدهار، تحت قيادتكم الحكيمة”.

وأضاف جلالته “وإذ أجدد لكم اعتزازي بعرى الأخوة الراسخة التي تشدنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، فإني أؤكد لكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل مواصلة تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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