لسعد الشابي

مباشرة بعد تعادل الديربي.. إدارة الرجاء تنهي عقد مدربها التونسي

2021-11-09 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

فاجأت إدارة الرجاء الرياضي جمهور ناديها صباح اليوم بنشر خبر الانفصال عن المدرب التونسي لسعد جردة الشابي و ذلك يومين فقط بعد تعادل الديربي الأخير.

و نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر بلاغا أكدت فيه أنه عقب الاجتماع مع المدرب، تقرر إعفاء الشابي من مهامه على رأس العارضة التقنية للفريق و ذلك بصفة حبية وبالتراضي بين الطرفين.

و توجه الرئيس الجديد للنسور، أنيس محفوظ، بالشكر للمدرب التونسي على ما منحه للفريق طيلة فترة عمله بمركب الوازيس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. اضن ان الفريق يريد مدرب رفيع المستوى و لا يوجد الا المدرب السابق لترجي التونسي انه متميز و فاز بالقاب كثيرة يجب التعاقد معه

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