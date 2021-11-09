مباشرة بعد تعادل الديربي.. إدارة الرجاء تنهي عقد مدربها التونسي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
فاجأت إدارة الرجاء الرياضي جمهور ناديها صباح اليوم بنشر خبر الانفصال عن المدرب التونسي لسعد جردة الشابي و ذلك يومين فقط بعد تعادل الديربي الأخير.
و نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر بلاغا أكدت فيه أنه عقب الاجتماع مع المدرب، تقرر إعفاء الشابي من مهامه على رأس العارضة التقنية للفريق و ذلك بصفة حبية وبالتراضي بين الطرفين.
و توجه الرئيس الجديد للنسور، أنيس محفوظ، بالشكر للمدرب التونسي على ما منحه للفريق طيلة فترة عمله بمركب الوازيس.
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اضن ان الفريق يريد مدرب رفيع المستوى و لا يوجد الا المدرب السابق لترجي التونسي انه متميز و فاز بالقاب كثيرة يجب التعاقد معه