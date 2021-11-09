ادريس لشكر

الاتحاد الاشتراكي يعقد دورة جديدة لمجلسه الوطني يوم 20 نونبر

2021-11-09 / 11:21 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة عضوات وأعضاء المجلس الوطني للالتئام في دورة جديدة، تم تحديد تاريخها في يوم 20 نونبر الحالي.

وحسب بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب السياسي، فقد تقرر عقد دورة جديدة من أجل نقاش أكثر استفاضة وأكثر تشاركية سواء حول مواقف الحزب السياسية، أو حول خارطة الطريق نحو الاستحقاقات التنظيمية المقبلة في أفق عقد المؤتمر الوطني العادي.

وفي نفس السياق، أشاد المكتب السياسي للحزب بكل المكتسبات التنظيمية التي تحققت تحت قيادة وتوجيه الكاتب الأول للحزب، والتي يمكن التدليل عليها من خلال التوسع التنظيمي، والذي ساهم بدوره في مضاعفة نتائج الحزب خلال مختلف المحطات الانتخابية، بنسبة 70%، وهي النتائج التي سواء في شقيها الانتخابي أو التنظيمي بقدر ما يجب تثمينها، بقدر ما تشكل تحديا مستقبليا للبناء عليها في أفق تطويرها، بما يتوافق مع قوة الحزب السياسية وتاريخه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. نريد مكتب جديد ومناضلون جدد التشبيب ولا نريد الكهلة او الزبونية نريد من يخدم الحزب .انتم من وصلتم هدا الخزي الى المحيض كان يضرب له الف حساب وخساب حتى هجروه مناضلون الاحرار وكم نعتم افرادددددد الشعب بالقطيع لاينساها .وانتظرو ماوقع حزب البواجدية

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