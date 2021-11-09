مصطفى بايتاس

بايتاس: “حين يتم إشراك المعارضة في النقاش يكون التفاعل إيجابيا”

2021-11-09 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2022.

و في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن المعارضة حين يتم إشراكها في النقاش و في المراحل التي تسبق عرض القوانين في الغالب يكون التوجه هو التصويت لصالح تلك المشاريع.

و استدل الوزير المنتدب ببعض الأرقام بخصوص حصيلة المؤسسة التشريعية السابقة، حيث أن حوالي 66 مشروع قانون نالت المصادقة في قراءتها الأولى، بينما فقط 18 هي من شهدت بعض العراقيل.

و أوضح بايتاس أن فرق المعارضة بالبرلمان تلعب دورا مهما، و يفترض التنسيق و التعاون بين مختلف المكونات لما فيه المصلحة العليا خاصة فيما يتعلق بالتواصل قبل عرض مشاريع القوانين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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