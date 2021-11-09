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المغرب ينشئ فرعا لشركة صينية متخصصة في صنع الأسلحة

2021-11-09 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشفت وسائل إعلام دولية، أن مجموعة صينية متخصصة في تصنيع الأسلحة تعتزم إنشاء شركة فرعية لها في المغرب.

وذكرت ذات المصادر، أن مجموعة “شينا نورت انداستري كوربورايشن”، التي تعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في صناعة الأسلحة المتطورة، تعتزم الاستثمار في المغرب وجعله بوابتها الرئيسية بالقارة الإفريقية،

و تعتبر الشركة الصينية المذكورة، أحد الفاعلين الرئيسيين في صناعة الأسلحة الجد متقدمة في العالم بتشغيل أكثر من ربع مليون عامل وبرقم معاملات تتجاوز ل 100 مليون دولار سنويا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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