أمن كلميم ينهي ناشط تاجر مخدرات بعد كمين محكم

هبة بريس -اشعبان لحبيب

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بكليميم، ليلة أمس الإثنين من إيقاف شخصا في عقده الرابع، من ذوي السوابق القضائية، بعد الإشتباه في تورطه في حيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

المعني بالأمر تمت محاصرته بالمدخل الشرقي لمدينة كليميم، وبحوزته حوالي نصف كيلو من مخدر الشيرا، عبارة عن خمس صفائح و مجموعة من القطع المجزأة كانت معدة للبيع بالتقسيط.

هذه العملية تأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الشرطة بمدينة كلميم، حيث قامت الشرطة القضائية في وقت سابق بمجموعة من التدخلات اسفرت عن حجز كميات مهمة من الشيرا وكذا توقيف خارجين عن القانون.

هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر، على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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