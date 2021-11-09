متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الفنان المصري أحمد خليل

هبة بريس - وكالات

توفى الفنان الكبير أحمد خليل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما متأثر باصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأحمد خليل أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية “حكايتى مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” الذى يعرض على قناة dmc.

وتشيع جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر.

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