اطلاق سراح مغني الراب ” حليوة “

2021-11-08 / 11:29 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

علم ان السلطات الأمنية اطلقت سراح مغني “الراب” حليوة الذي تم اعتقاله أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية، ضد إجبارية جواز التلقيح في الأماكن والمرافق العمومية.

وكان “حليوة ” قد حل بالرباط، خصيصا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، منفذا وعده، بعدما كان قد شارك منشورا يعلن فيه أنه سيخرج للاحتجاج في الشارع، كرد على تصريحات وزير الصحة الأخيرة.

وكان مدير أعمال حليوة، حمزة لبيض، قد شارك صورة من أحد مقرات الأمن، معلنا من خلالها اعتقال ” حليوة ”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تعويضات عائلية وتعويضات عن فقدان الشغل …وزير الصحة يقدم تفاصيل منظمومة الحماية الإجتماعية

تعويضات عائلية وتعويضات عن فقدان الشغل …وزير الصحة يقدم…

2021-11-08 / 11:20 مساءً
Photo of من الشارع الى البرلمان ..مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة ” الغلاء “

من الشارع الى البرلمان ..مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة ”…

2021-11-08 / 10:36 مساءً
Photo of الخطوط الملكية المغربية : إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي

الخطوط الملكية المغربية : إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي

2021-11-08 / 10:01 مساءً
Photo of ايت الطالب يعلن ارتفاع الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم 2022

ايت الطالب يعلن ارتفاع الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم…

2021-11-08 / 9:36 مساءً
Photo of لفتيت: تمويل 226 مشروعا بما يناهز 400 مليون دولار منذ 2015 لتدبير مخاطر الكوارث

لفتيت: تمويل 226 مشروعا بما يناهز 400 مليون دولار…

2021-11-08 / 8:29 مساءً
Photo of بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16 BLOCK 72

بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16…

2021-11-08 / 8:04 مساءً
Photo of ائتلاف حقوقي : تصريحات أيت الطالب تزعزع وتكسر اللحمة بين المواطنين وتزرع الفتنة

ائتلاف حقوقي : تصريحات أيت الطالب تزعزع وتكسر اللحمة…

2021-11-08 / 7:15 مساءً
Photo of اشتوكة : جماعة سيدي عبد الله البوشواري تحرم تلاميذ من سيارة النقل

اشتوكة : جماعة سيدي عبد الله البوشواري تحرم تلاميذ…

2021-11-08 / 6:57 مساءً
Photo of بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج الكهرباء

بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج…

2021-11-08 / 6:51 مساءً
Photo of مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد “جواز التلقيح”

مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد “جواز…

2021-11-08 / 6:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق