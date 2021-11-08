اطلاق سراح مغني الراب ” حليوة “

هبة بريس _ الرباط

علم ان السلطات الأمنية اطلقت سراح مغني “الراب” حليوة الذي تم اعتقاله أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية، ضد إجبارية جواز التلقيح في الأماكن والمرافق العمومية.

وكان “حليوة ” قد حل بالرباط، خصيصا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، منفذا وعده، بعدما كان قد شارك منشورا يعلن فيه أنه سيخرج للاحتجاج في الشارع، كرد على تصريحات وزير الصحة الأخيرة.

وكان مدير أعمال حليوة، حمزة لبيض، قد شارك صورة من أحد مقرات الأمن، معلنا من خلالها اعتقال ” حليوة ”

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