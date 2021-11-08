الصحة العالمية تكشف حقيقة وجود متحور “هيهي”

2021-11-08 / 11:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى “هيهي”.

وقال عصمت إن “هذا المتحور غير موجود وليس له أهمية على الإطلاق وليس هناك متحور باسم مدينة أو بلد، وغير معترف به في منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف: “متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء في المتحور عدة أمور، هي سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح

وقال: “لم يظهر متحور لكورونا بعد “دلتا” سوى متحور “مو”، ومنظمة الصحة العالمية بعد أول ظهور لكوفيد وكان البعض يطلق عليه الفيروس الصيني، اعتبرته تنمرا وقررت أن المتحورات يتم تسميتها بالحروف ومتحورات كوفيد دون استخدام الأسماء أو البلاد

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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