قبة إسرائيل الحديدية”.. حديث عن اهتمام مغربي كبير

2021-11-08 / 10:19 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

تطرقت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الى إقدام إسرائيل على بيع صواريخ من نظام الدفاع “القبة الحديدية” للمغرب. قبل ان تشير الى ان هذه الصفقة غير مرجحة في الوقت الخالي

وصممت إسرائيل نظام “القبة الحديدية” لتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية و الطائرات دون طيار التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، وهو مصمم للعمل في جميع الأحوال الجوية، وفق فرانس برس.

ويستطيع الصاروخ اعتراض قذيفة من مسافة أربعة إلى 70 كيلومترا. ويمكنه تحديد ما إذا كانت الصواريخ المعادية ستسقط في مناطق مفتوحة أو مراكز مدنية، وبالتالي اختيار ما إذا كان سيتم اعتراضها.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن نسبة نجاح هذه الصواريخ في الاعتراض هي ما بين 75 إلى 90 في المئة من، وبكلفة تقدر 50 ألف دولار للطلقة الواحدة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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